Глава МИД Литвы: если Украина не сможет победить - это будет выбор Запада

Выступая в штаб-квартире НАТО, Г. Ландсбергис сделал акцент на поддержке Украины. Он отметил, что у Запада есть вооружение, которое необходимо главкому Залужному для прорыва на фронте, но его не передают Украине, а продают в третьи страны.

"Я знаю, что у нас сейчас есть то оборудование, которое нужно Украине, оно у нас есть. Оно здесь. Оно не используется. Просто, вы знаете, мы отправляем его в третьи страны. Мы продаем его куда-угодно, но мы не отправляем его в Украину, мы можем это сделать", - сказал Ландсбергис.