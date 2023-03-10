Глава МИД Литвы: если Путин добьется хоть какой-то победы, тогда увидим, на что он способен

"Я думаю, есть несколько вызывающих беспокойство моментов. Один из них, что нельзя назвать мифом, о том, разумно ли, а может, возможно ли чтобы Россия потерпела крах и поражение. Я не раз слышал, как люди говорили: "Смотри, Россия не может потерпеть крах. Путин должен получить какую-то победу". Я думаю, если он добьется какой-то победы, тогда мы увидим, на что он способен", – сказал 7 марта в интервью на CNN Ландсбергис.

Он акцентировал, что хотел бы, чтобы больше говорили не о победах Путина, а о том, что Запад считал бы окончанием войны.

"Я бы хотел видеть больше дискуссий о заключительной фазе. Мы говорим, что обязались помогать Украине столько, сколько потребуется, до конца. Но я поднимаю вопрос, что такое этот конец", – вопрошал он и заверил, что Литва и Киев отлично знают, что победа возможна только на условиях, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

"Он представил понятный план из 10 пунктов, в него входит возвращение территорий, значит полный уход российских войск с оккупированных территорий, репарация и справедливость. Я думаю, что эти три пункта ясно говорят, что нужно для защиты европейского континента раз и, надеюсь, навсегда", – подчеркнул Ландсбергис.