Глава МИД Литвы: если Путин добьется хоть какой-то победы, тогда увидим, на что он способен

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На западном фланге слышатся рассуждения о том, что Россия не может потерпеть поражения, а Владимир Путин должен "добиться какой-то победы". Это вызывает беспокойство у министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. По его словам, если Москва добьется какой-то победы, то миру придется столкнуться с шантажом или агрессией российского диктатора.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я думаю, есть несколько вызывающих беспокойство моментов. Один из них, что нельзя назвать мифом, о том, разумно ли, а может, возможно ли чтобы Россия потерпела крах и поражение. Я не раз слышал, как люди говорили: "Смотри, Россия не может потерпеть крах. Путин должен получить какую-то победу". Я думаю, если он добьется какой-то победы, тогда мы увидим, на что он способен", – сказал 7 марта в интервью на CNN Ландсбергис.

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Он акцентировал, что хотел бы, чтобы больше говорили не о победах Путина, а о том, что Запад считал бы окончанием войны.

"Я бы хотел видеть больше дискуссий о заключительной фазе. Мы говорим, что обязались помогать Украине столько, сколько потребуется, до конца. Но я поднимаю вопрос, что такое этот конец", – вопрошал он и заверил, что Литва и Киев отлично знают, что победа возможна только на условиях, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

"Он представил понятный план из 10 пунктов, в него входит возвращение территорий, значит полный уход российских войск с оккупированных территорий, репарация и справедливость. Я думаю, что эти три пункта ясно говорят, что нужно для защиты европейского континента раз и, надеюсь, навсегда", – подчеркнул Ландсбергис.

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