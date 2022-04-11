Он сказал это в понедельник в Люксембурге, где проходит заседание Совета Евросоюза по иностранным делам.
"Я счастлив, что начинается работа над шестым пакетом санкций, в котором есть пункт о нефти. Это значит, что мы сообща ищем компромисс, и я надеюсь, что в этот раз его удастся найти", - сказал журналистам Ландсбергис.
"Лучше всего поехать в Киев, Ирпень, Бучу, чтобы увидеть, зачем нужны санкции", - добавил он.
На минувшей неделе ЕС ввел пятый пакет санкций, отказавшись от импорта российского угля, однако сторонники более жестких санкций, включая Литву, призывают Сообщество договориться об эмбарго в отношении российских нефти и газа.
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