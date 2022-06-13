Глава МИД Литвы: если не победить Россию, то это будет лишь отсрочка другой войны

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, несмотря на более чем трехмесячную российскую агрессию против Украины, на Западе нет стратегического решения усилить позиции Украины за будущим столом переговоров мирных переговоров или победить Россию.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

По мнению Ландсбергиса, коалиция западных государств должна поставить перед собой стратегическую цель — победить Россию.

"Нужно поставить цель, что Россия должна быть разгромлена стратегически, чтобы ей было запрещено продолжать воевать в Украине, чтобы в будущем она не могла снова напасть на своих соседей", — сказал Ландсбергис в интервью журналу "Foreign Policy".

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По словам Ландсбергиса, в настоящее время Россия способна выстоять, несмотря на санкции и огромные потери на поле боя: "а если ей удастся это делать долго, то мы находимся на очень опасном этапе геополитической реальности.

По-прежнему вполне вероятно, что Россия не потерпит поражение. Если Россия не будет побеждена, это будет лишь отсрочкой следующей войны", — добавил министр.

Ландсбергис расценил выдвинутую на этой неделе российским парламентом возможность отозвать признание независимости Литвы как прямую угрозу для Литвы.

"Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой Литве, и мы серьезно относимся ко всем этим угрозам, даже если человек (который внес предложение) не известен как серьезный российский политик", — сказал министр в интервью.

"Однако Россия — очень опасный сосед, поэтому мы очень серьезно относимся ко всему, что исходит из Москвы", — сказал Ландсбергис Foreign Policy.

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