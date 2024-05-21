Глава МИД Литвы: если Франция возглавит коалицию стран, Литва готова направить военных инструкторов в Украину

"Мы могли бы отправить инструкторов обратно в Украину – инструкторов, которые там уже были. (...) Литва готова примкнуть, например, к возглавляемой Францией коалиции, которая будет обучать солдат в Украине", – заявил Г. Ландсбергис в интервью французскому каналу LCI.
Глава литовской дипломатии также видит потенциал лидерства Парижа по ротационной ПВО в странах Балтии.
"Мы считаем, что французы действительно могли бы занять лидирующую позицию, разместив элементы ПВО в странах Балтии и убедив других союзников управлять ротацией", – сказал министр.
На международной арене не утихают дискуссии по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Парижский лидер заявил, что не исключает возможности отправки французских сухопутных войск в Украину. По словам Э. Макрона, каждая страна в будущем сможет самостоятельно принимать решения о вводе войск.
Вскоре после этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не намерен отправлять войска в Украину.
Тем не менее, дебаты среди стран Альянса по поводу возможной отправки войск в Украину продолжаются. Литовские политики приветствовали такую инициативу французского лидера, однако неоднократно отметили, что речь идет лишь об учебных миссиях.