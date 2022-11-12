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Европейский союз (ЕС) обсудит новые санкции против Ирана в следующий понедельник, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, находящийся с визитом в Берлине.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© ELTA / Marius Morkevičius

"Мы будем предлагать дополнительные санкционные списки, которые могут быть добавлены (...) к санкционному списку", - сказал министр на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой.

По его словам, новые санкции рассматриваются как из-за вовлеченности Тегерана в войну в Украине, путем поставок оружия в Россию, так и из-за нарушений прав человека в самом Иране.

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ЕС объявил о санкциях против Ирана в октябре, и на этот раз они были направлены против так называемой полиции нравов и 11 чиновников страны.

В понедельник в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел ЕС.

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