"Мы будем предлагать дополнительные санкционные списки, которые могут быть добавлены (...) к санкционному списку", - сказал министр на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой.
По его словам, новые санкции рассматриваются как из-за вовлеченности Тегерана в войну в Украине, путем поставок оружия в Россию, так и из-за нарушений прав человека в самом Иране.
ЕС объявил о санкциях против Ирана в октябре, и на этот раз они были направлены против так называемой полиции нравов и 11 чиновников страны.
В понедельник в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел ЕС.
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