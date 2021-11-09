Глава МИД Литвы: ЕС должен ввести санкции для аэропортов Беларуси

По словам министра, белорусский режим продолжает использовать аэропорты для организации нелегальной миграции.

Как сообщил в понедельник МИД, глава литовской дипломатии обсудил этот вопрос с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Европа больше не можем медлить. Нагнетание события на польской границе является лишь еще одним доказательством того, что белорусский режим уже переходит к активным наступательным и провоцирующим действиям. Европе следует незамедлительно реагировать, ужесточая санкции – в отношении аэропортов Беларуси должны быть введены санкции", – сказал Ландсбергис.

"Все авиалинии мира должны понять, что, летая в Беларусь, они сотрудничают с преступным режимом", – добавил министр.

В Беларуси, на границе с Польшей, в понедельник скопилась большая группа мигрантов. Они пытались прорваться на территорию соседней страны, однако польские силы предотвратили эту попытку.

Министр также информировал Борреля, что Литва поддерживает постоянный контакт с Польшей с целью преодоления кризиса на границе ЕС.