Глава МИД Литвы: единственный способ остановить Путина – оружием

"Единственный способ остановить геноцид В. Путина – останавливать его до тех пор, пока он не остановится. Больше оружия, а не слов", - на своей странице в "Twitter" написал Г. Ландсбергис.

The only way to stop Putin's genocide is to keep stopping him until he stops. With more weapons, not just more words.