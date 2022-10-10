Глава МИД Литвы: единственный способ остановить Путина – оружием

"Единственный способ остановить геноцид В. Путина – останавливать его до тех пор, пока он не остановится. Больше оружия, а не слов", - на своей странице в "Twitter" написал Г. Ландсбергис.
The only way to stop Putin's genocide is to keep stopping him until he stops. With more weapons, not just more words.— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 10, 2022
ELTA напоминает, что Президентура Украины в понедельник сообщила об ударах по многим украинским городам, на следующий день после того, как Москва обвинила Киев во взрыве на мосту, соединяющем Крым с Россией.
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