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После решений стран Балтии, Польши и Финляндии не впускать некоторых россиян с визами доступ российских граждан на территорию всего Европейского союза (ЕС) стал крайне ограниченным, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Gabrielius Lansbergis
Gabrielius Lansbergis
© ELTA / Marius Morkevičius

"С закрытием пяти границ или радикальным ограничением въезд через пять границ - стран Балтии, Польши и Финляндии — поток резко падает, потому что самолеты его взять на себя не могут. То же самое и с гражданами России, спасающимися от предполагаемой мобилизации", - сказал он журналистам в понедельник.

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По словам министра, даже если у россиян останется возможность вылететь в Европу через промежуточную остановку в Стамбуле, "возможность приехать для них очень мала".

"Даже если они все летят в Стамбул и все пытаются лететь из Стамбула, это очень ограниченные ресурсы как авиакомпаний, так и аэропортов. В аэропорту уже есть ежедневный поток - туристы, обычный деловой транзит", - сказал Ландсбергис.

"Втиснуться тысячам людей в один и тот же аэропорт, в те же самолеты, которые доступны сегодня, просто невозможно", — добавил он.

Говоря о возможности ЕС усилить санкции против России, он сказал, что есть "подвижки, обсуждения по восьмому пакету санкций", но в связи с изначальной позицией части государств не поддерживать ужесточение ограничений не пока неясно, будет ли достигнуто соглашение.

"Есть и определенные группы товаров, и физические лица, и компании, потенциально – банки. Я не хочу углубляться, создавать ожидания, потому что мы уже видели, у нас самих были ожидания, к сожалению, государства, которые воспользовались правом вето, развеяли эти ожидания", - заявил глава литовской дипломатии.

Страны Балтии и Польша уже неделю ограничивают въезд россиян в свои страны по общему региональному консенсусу, о таком же решении объявила Финляндия в конце прошлой недели.

ЕС согласился отменить упрощенный визовый режим для россиян, но упомянутые государства Сообщества призывают к еще более жестким ограничениям на выдачу виз.

Всего за неделю страны Балтии отказали во въезде 350 гражданам России, из них 153 не разрешили въехать в Литву.

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