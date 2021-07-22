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Для разрешения миграционного кризиса важен единый месседж литовских политиков потенциальным приезжим, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя высказанную ранее президентским офисом критику поправок к закону о положении мигрантов.
Глава МИД Литвы: для разрешения миграционного кризиса важен единый месседж политиков
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Я считаю, что на сегодняшний день главным фактом является то, что президент подписал, и у нас есть действующий закон. Я говорил, что на этом этапе очень важно то, что все мы - политики, публичные лица - говорим, поскольку наши слова тут же переводятся на английский, арабский, курдский языки, они распространяются и могут действовать как дополнительное приглашение приехать или как средство сдерживания - лучше не ехать", - сказал министр журналистам в четверг.

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"Независимо от того, к какой партии мы принадлежим или где мы находимся на политическом поле, мы должны договориться, что направим единый месседж, что приехать в Литву и Европейский союз (ЕС) можно только легально", - сказал он.

Г. Ландсбергис не исключил возможности исправления закона осенью.

Президент Гитанас Науседа в среду подписал поправки, которые сужают права нелегальных мигрантов, однако отметил, что права просителей убежища не должны ограничиться больше, чем это необходимо, и обращает внимание Сейма на то, что недостатки этого закона должны быть исправлены в ближайшее время.

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