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Во вторник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис принял участие во встрече министров иностранных дел "Бухарестской девятки" (B9), организованной Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, Соединенных Штатах Америки (США), сообщает Министерство иностранных дел (МИД).
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

На встрече министры иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии при участии заместителя госсекретаря США обсудили повестку НАТО, координацию действий, укрепление поддержки Украины, а также ответ на вызовы со стороны Китая и политику в отношении Беларуси.

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"Сегодняшняя встреча "Бухарестской девятки" еще раз подтвердила общую решимость – совместными усилиями международного сообщества помочь Украине добиться победы над Россией. Хотя Украина с каждым днем ​​все решительнее отвоевывает оккупированные Россией территории, окончательная победа требует оружия, гуманитарной поддержки и активизации международных правовых механизмов", - обобщил встречу министр Г. Ландсбергис.

"Бухарестская девятка" – это созданная в 2015 г. платформа политического сотрудничества девяти стран – Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, направленная на укрепление евроатлантической безопасности. Для участия в заседаниях B9 регулярно приглашаются высокопоставленные представители США. В 2020 году встреча B9 состоялась в Вильнюсе.

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