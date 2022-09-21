На встрече министры иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии при участии заместителя госсекретаря США обсудили повестку НАТО, координацию действий, укрепление поддержки Украины, а также ответ на вызовы со стороны Китая и политику в отношении Беларуси.
"Сегодняшняя встреча "Бухарестской девятки" еще раз подтвердила общую решимость – совместными усилиями международного сообщества помочь Украине добиться победы над Россией. Хотя Украина с каждым днем все решительнее отвоевывает оккупированные Россией территории, окончательная победа требует оружия, гуманитарной поддержки и активизации международных правовых механизмов", - обобщил встречу министр Г. Ландсбергис.
"Бухарестская девятка" – это созданная в 2015 г. платформа политического сотрудничества девяти стран – Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, направленная на укрепление евроатлантической безопасности. Для участия в заседаниях B9 регулярно приглашаются высокопоставленные представители США. В 2020 году встреча B9 состоялась в Вильнюсе.
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