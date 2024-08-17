Глава МИД Литвы: для меня было бы честью работать еврокомиссаром, но я продолжу служить своей стране иначе

„Для меня было бы честью работать в качестве еврокомиссара, но я продолжу служить своей стране, помогать Украине и бороться за будущее Европы другим образом. Благодарю всех за поддержку и проявленную любовь к моему делу и к Литве“, - написал в Твиттере Г. Ландсбергис.

Министр иностранных дел Г. Ландсбергис сообщил в пятницу ELTA, что получил информацию о том, что президент Гитанас Науседа не одобрит его кандидатуру на пост еврокомиссара. Поэтому, по мнению лидера консерваторов, премьер-министру Ингриде Шимоните при поиске кандидата в Европейскую комиссию (ЕК) следует поискать другие имена. „Прежде всего, я благодарен за поддержку и за то, что меня представила премьер-министр, а также за то, что, как мне известно, г-жа Урсула фон дер Ляйен (президент ЕК – ELTA) выразила мне поддержку. Об этом публично заявил и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Это действительно важно, и я это очень ценю. Понимая, что это никоим образом не приемлемо и неважно для одного учреждения или даже руководителя учреждения, я считаю, что необходимо искать другой вариант“, - заявил Г. Ландсбергис ELTA в пятницу вечером.