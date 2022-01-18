Глава МИД Литвы: для Ирака принудительное возвращение граждан – чуть ли не самый острый вопрос

По его словам, это особенно проблематичный вопрос сейчас, когда в стране идет формирование нового правительства.

"Для них это чуть ли не острейший политический вопрос. Нужно понимать, что в процессе формирования правительства на самом деле очень сложно получить от них какое-то обязательство", - сказал глава литовской дипломатии журналистам во вторник.

Вернувшись после визита в Ирак, Ландсбергис сказал, что обратил внимание должностных лиц страны на договор с Евросоюзом, в котором "предусмотрена возможность принудительного возвращения".

В 2012 году ЕС подписал с Ираком двусторонний договор. Он, в частности, содержит обязательство сотрудничать в разных вопросах миграции, включая и реадмиссию. И все же отдельный договор о возвращении мигрантов Ирак с ЕС не заключил.

"На его основании, была предложена такая мысль, что можно было бы начать с тех, кто больше всего устраивает эти волнения, шум (в лагерях мигрантов - BNS). Пока никаких обещаний не дано", - сказал министр.

На основании национальных правовых актов сейчас Багдад принимает только тех граждан, которые возвращаются по собственному желанию.

По данным Департамента миграции, иракцев, которые отказываются возвращаться на родину, в Литве сейчас около 2 тысяч.

Предложения Ираку

В частности, в начале января приступил к работе новый парламент Ирака после того, как шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр победил на выборах в октябре.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время страну ожидает длительный период политических споров о новом президенте и премьере. В Ираке, где много религиозных и этнических групп, с самого 2003 года, когда во время инвазии во главе с США был свергнут диктатор Саддам Хусейн, формирование правительства сопровождалось сложными переговорами.

"По мере стабилизации политической ситуации дискуссия будет продолжаться", - уверяет глава МИД Литвы.

Ландсбергис подчеркивает, что Литва сейчас планирует сосредоточиться на добровольном возвращении. В этой связи, по словам министра, стоило бы продлить выделение выплаты в тысячу евро людям, желающим вернуться в страну происхождения: "На мой взгляд, этот проект себя оправдал".

Он также сказал, что Литва готова предложить Ираку более активное сотрудничество "в области профессиональной подготовки".

"Иными словами, чтобы у тех людей, которые возвращаются в Ирак, там было больше возможностей в плане профессии, будущего", - сказал Ландсбергис.

В Литву в прошлом году через границу с Беларусью попало более 4,2 тыс. мигрантов, преимущественно иракцев. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной атакой.