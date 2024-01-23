Глава МИД Литвы: для достижения мира на Ближнем Востоке нет иного пути кроме решения о двух государствах

"Нет никакого иного пути кроме решения о двух государствах. Если мы хотим видеть безопасный Израиль, если мы хотим видеть безопасных палестинцев, если мы хотим видеть безопасным весь этот регион, мы должны принять это решение", — заявил Г. Ландсбергис в интервью для CNN.

Давая оценку ситуации в ближневосточном регионе, министр признал, что его беспокоит военная эскалация и влияние сил, поддерживающих беспорядки, – Ирана и России.

"Это действительно вызывает тревогу, особенно потому, что есть ряд действующих лиц – не обязательно находящихся в центре внимания, но действующих в тылу, которые заинтересованы в продолжении этого конфликта", – сказал он.

Идея решения о двух государствах, включающая независимое палестинское государство, Израиль и Иерусалим в качестве общей столицы, на протяжении десятилетий была центральным вопросом международной дипломатии, направленной на прекращение конфликта.