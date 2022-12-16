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Содержание девятого пакета санкций ЕС против России пока неизвестно, но кое-что о нем можно сказать по твиту министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Литва известна своей бескомпромиссно жесткой позицией в отношении российской агрессии против Украины.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© ELTA / Andrius Ufartas

"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Грустно, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений, а не более мощных санкций. Вместе с Польшей мы смогли добиться дополнительных гарантий безопасности, закрывающих лазейки. Литва сделает выбор в пользу того, чтобы ворота оставались запертыми", - пишет он.

Расшифровать метафоры в твите министра помогает сообщение Франс пресс о том, что государства ЕС с мощной портовой индустрией, в первую очередь Бельгия и Нидерланды, добивались исключений из ранее принятых санкций, направленных против российских производителей удобрений. По словам дипломатических источников, частично они этого добились. Одним из крупнейших портов для российских и особенно белорусских удобрений была литовская Клайпеда, вероятно, к ней и относятся слова о запертых воротах.

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bbcrussian.com

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