"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Грустно, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений, а не более мощных санкций. Вместе с Польшей мы смогли добиться дополнительных гарантий безопасности, закрывающих лазейки. Литва сделает выбор в пользу того, чтобы ворота оставались запертыми", - пишет он.

Расшифровать метафоры в твите министра помогает сообщение Франс пресс о том, что государства ЕС с мощной портовой индустрией, в первую очередь Бельгия и Нидерланды, добивались исключений из ранее принятых санкций, направленных против российских производителей удобрений. По словам дипломатических источников, частично они этого добились. Одним из крупнейших портов для российских и особенно белорусских удобрений была литовская Клайпеда, вероятно, к ней и относятся слова о запертых воротах.