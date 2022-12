"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Грустно, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений, а не более мощных санкций. Вместе с Польшей мы смогли добиться дополнительных гарантий безопасности, закрывающих лазейки. Литва сделает выбор в пользу того, чтобы ворота оставались запертыми", - пишет он.

The 9th sanctions package was a missed opportunity. Sad that we had to spend so much time discussing derogations, not stronger sanctions.

Together with Poland we managed to secure optional security safeguards that close any loopholes. Lithuania will choose to keep the gates shut.