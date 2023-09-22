Глава МИД Литвы: демократические силы Беларуси нуждаются в поддержке международного сообщества

"Сегодня уже никто не сомневается, что режимы Лукашенко и Путина действуют рука об руку в российской агрессии против Украины, а также в похищении украинских детей. По мере нарастания настроений "усталости" от российской войны против Украины, мы не можем оставаться пассивными наблюдателями за событиями в Беларуси.
Избранный лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская и другие демократические силы Беларуси нуждаются в поддержке международного сообщества, а нам всем нужна демократическая Беларусь", – цитируется Г. Ландсбергис в заявлении МИД.
В своей речи глава литовской дипломатии также подчеркнул важность санкций в обеспечении прекращения безнаказанности авторитарных режимов.
"Необходимо не только громко заявить о преступлениях режима Лукашенко против белорусского народа, но и ужесточить санкции против бизнес и лиц, помогающих России. Мы также должны активно помогать демократическим силам этой страны в сохранении независимости Беларуси, организовать независимые выборы и восстановить демократические институты", – заявил министр в Нью-Йорке.
Мероприятие в поддержку демократических сил Беларуси в Нью-Йорке – результат совместных усилий демократических сил Беларуси, Литвы, Польши, Исландии, Словакии и Германии.
На этой неделе министр иностранных дел Г. Ландсбергис принимает участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).