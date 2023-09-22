Глава МИД Литвы: демократические силы Беларуси нуждаются в поддержке международного сообщества

"Сегодня уже никто не сомневается, что режимы Лукашенко и Путина действуют рука об руку в российской агрессии против Украины, а также в похищении украинских детей. По мере нарастания настроений "усталости" от российской войны против Украины, мы не можем оставаться пассивными наблюдателями за событиями в Беларуси.

Избранный лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская и другие демократические силы Беларуси нуждаются в поддержке международного сообщества, а нам всем нужна демократическая Беларусь", – цитируется Г. Ландсбергис в заявлении МИД.

В своей речи глава литовской дипломатии также подчеркнул важность санкций в обеспечении прекращения безнаказанности авторитарных режимов.