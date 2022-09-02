Глава МИД Литвы: деэскалация вопроса калининградского транзита маловероятна

"Позиция Запада, что этот вопрос можно каким-то образом деэскалировать, я думаю, не подтвердится. На мой взгляд, Россия эскалирует, когда ей выгодно политически, хочет отвлечь внимание от других проблем, от фронта войны, и калининградский транзит – одно из тех мест, где достаточно легко поддерживать эскалацию, особенно видя чувствительность западных стран. Просто нужно быть готовыми", - сказал Г. Ландсбергис в пятницу в интервью порталу 15min.
Политик также утверждает, что по-прежнему придерживается мнения, что Еврокомиссия (ЕК) могла не менять свое первоначальное разъяснение по калининградскому транзиту. По его словам, оно было политически правильным и законным.
"Разъяснение было четким, законным и политически правильным. Но, как я уже не раз говорил, тем не менее, по моему личному мнению - и с ним согласно правящее большинство, представители правительства, наши трансатлантические партнеры - те угрозы или определенные риски, которые они видят, то, как они видят ситуацию, для нас часто являются своеобразным ориентиром, маяком, указывающим, какой путь выбрать", - сказал консерватор.
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