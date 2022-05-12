Об этом он заявил после того, как руководство Финляндии официально выразило поддержку членству в Альянсе.

"Это кардинально меняет ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. (...) Это огромное усиление Альянса и огромное укрепление Балтийского региона", — заявил Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг выразили поддержку вступлению страны в НАТО.

"НАТО становится более сильным альянсом. Финляндия — очень сильное государство в военной плоскости, опытная страна с военно-морским флотом и элементами противовоздушной обороны, последние закупки - самолеты F-35 из США — являются огромном подспорьем для Альянса", — сказал Ландсбергис, комментируя заявление финских руководителей.

На вопрос о том, потребуется ли направлять в Финляндию дополнительные войска НАТО после ее присоединения к блоку, Ландсбергис сказал, что ответ на этот вопрос будет дан позднее, и подчеркнул, что отныне это будет самая длинная граница Североатлантического союза с Россией.

"НАТО укрепляется в нашем регионе, вопрос о том, нужны ли дополнительные силы, пожалуй, единственный аспект, на который нужно ответить, потому что Финляндия имеет чрезвычайно протяженную границу с Россией, которая сейчас является самой длинной из имеющихся. Мне сложно сказать, нужны ли для этого дополнительные мощности, мы узнаем об этом позже", — сказал Ландсбергис.

Со своей стороны он гарантировал, что ратификация Сеймом членства Финляндии в НАТО не займет "ни на минуту больше", чем того требуют парламентские процедуры, чего он ожидает и от других столиц альянса.

"Были некоторые выступления (против членства Финляндии) отдельных политиков, но, поскольку мы находимся в контакте с правительствами, которые в основном принимают эти решения, с парламентами, никаких возражений нет", — сказал Ландсбергис.

На вопрос о том, какой реакции можно ожидать от России, министр подчеркнул, что это "агрессивное и опасное государство", поэтому ко всем угрозам придется относиться серьезно, даже с учетом того, что у России, продолжающей войну в Украине, не хватит сил открыть новый фронт.

"Мы видели некоторые перемещения оборонных сил в северном регионе, по-видимому, в рамках подготовки к возможным решениям Финляндии. Я постоянно подчеркиваю, что Россия — агрессивный и опасный сосед, она это доказала, и война в Украине демонстрирует это лучше всего, поэтому ко всем угрозам (…) следует относиться серьезно", — заявил глава литовской дипломатии.

"Даже если мы их (угрозы) оцениваем аналитически не очень серьезно, потому что это государство, проигрывающее войну в Украине, и его возможности вести новые войны в других местах очень ограничены, к этому нужно относиться серьезно, потому что агрессивное государство иногда может даже не считать свои собственные ресурсы, без оценки реальных шансов на победу совершать те или иные действия", — сказал Ландсбергис.

В совместном заявлении президента и премьер-министра Финляндии, опубликованном в четверг на сайте президентской администрации, подчеркивается, что "членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии".

"Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут предприняты быстро в ближайшие несколько дней", — говорится в сообщении.

Отношение финских политиков и общественности к членству в НАТО существенно изменилось после вторжения России в Украину в феврале.

Соседняя Швеция также рассматривает возможность вступления в Альянс.