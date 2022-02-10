aA
Большая часть продукции, ранее экспортировавшейся в Китай, обязательно найдет новые рынки, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который возвращается после визита в Сингапур и Австралию.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Большая часть продукции, которая уходила в Китай, обязательно найдет свои рынки. В этом поможет и максимально посодействует МИД", - сказал глава литовской дипломатии в четверг BNS по телефону из Мельбурна.

"Поощрение экономических связей начинается с укрепления связей политических", - добавил он, подчеркнув, что именно это было целью визита.

И все же Ландсбергис подчеркнул, что хотя политики и могут "открыть двери, но последнюю милю бизнес должен пройти сам".

Статьи по теме:
Глава МИД: Литва считает Сингапур посредником при выходе на рынки Юго-Восточной Азии  (7)
Глава МИД Литвы в Сингапуре и Австралии ищет рынки для литовского бизнеса  (8)

Министр посетил Сингапур и Австралию, чтобы открыть для Литвы новые возможности на рынках Азии и Океании. Из-за дипломатического спора Вильнюса и Пекина литовский бизнес с конца прошлого года сталкивается с трудностями при экспорте товаров в Китай.

В среду новостное агентство Reuters сообщило, что Пекин остановил импорт говядины из Литвы.

Позиции по Китаю

Министр ИД Австралии Марис Пейн на пресс-конференции в среду в Канберре заявила о поддержке Вильнюса в споре с Пекином.

И Австралия, и Литва говорят, что сталкиваются с торгово-экономическим давление со стороны Китая из-за своих политико-дипломатических позиций по некоторым вопросам.

На совместной пресс-конференции Пейн также сообщила, что Австралия намерена "в самое ближайшее время" открыть в Вильнюсе представительство правительственного агентства по торговле и инвестиционному развитию.

"Для меня это был сюрприз, я узнал эту информацию непосредственно от министра", - сказал Ландсбергис.

Глава МИД говорит, что еще не знает точной даты открытия представительства, но подчеркивает, что это "огромный шаг со стороны Австралии".

Созданная в 1986 Австралийская торговая комиссия (Austrade) является австралийским правительственным агентством по торговле и инвестиционному развитию, в последнее время она также отвечает на политику в сфере туризма.

Отметает критику по поводу Сингапура

Перед визитом в Австралию Ландсбергис посетил Сингапур. Глава литовского дипломатического ведомства отмел претензии критиков по поводу ценностной политики Литвы. По их словам, в споре с Китаем Литва декларирует важность демократических ценностей, однако развивает связи со страной, которую пятьдесят лет возглавляет одна и та же партия, а свободы прессы и гомосексуальных лиц ограничены.

"Мне досадно, что иногда из-за поверхностного подхода или специального поиска каких-нибудь точек критики высказываются такие аргументы, - сказал министр. - У нас есть посольство в России, мы не разрывали дипломатические связи, у нас есть посольство в Беларуси, я не слышу высказываний, что оно должно быть закрыто".

По словам Ландсбергиса, это действует и в случае с Китаем.

"Литва не разрывала дипотношения с Китаем, она просто налаживает торговые связи с Тайванем, а из-за этого последовала реакция Китая", - подчеркнул министр.

Посольство Литвы в Сингапуре, которое будет учреждено в 2022 году, намечается аккредитовать для Индонезии, Малайзии, Таиланда, Вьетнама, а также для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Ожидается, что посольство начнет деятельность весной этого года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Lietuvis parodė, kaip saulėtos šalies kurortai atrodo be turistų: kadaise už Egiptą bei Turkiją populiaresnė atostogų kryptis staiga tapo nebepatraukli

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusijoje – iki šiol neregėtas reiškinys: kai kurie kariškiai jau reikalauja Putino atsistatydinimo

Delfi Plius Ania Nussbaum

Po Macrono susitikimo su Putinu „mėtėsi“ net prancūzų pareigūnai

Delfi Plius John Follain, Alberto Nardelli, Natalia Drozdiak

Lavrovui – netikėtumas iš ES: būtent šito rusai nemėgsta

Delfi Plius The Economist

Mažų palūkanų laikai baigėsi: bus nemalonu, nes pripratome prie praktiškai nemokamų pinigų žaidimo taisyklių

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Laiku nesuvaldžiusi Baltijos valstybių, kaimynystėje Rusija bando užgniaužti demokratiją: Ukrainai yra pavojingesnių dalykų nei karas

Delfi Plius Edgaras Savickas

Įmokos už būsto paskolas gali padidėti jau kitais metais: pavyzdžiai, kiek daugiau tektų mokėti

Verslas Plius Joe Mayes

Milijonai britų jau pradeda jausti tikrąjį pragyvenimo krizės Jungtinėje Karalystėje mastą

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Beveik metus be sekso gyvenantis vyras šaukiasi pagalbos – specialistė atsakė, kaip susilaikymas paveikia žmogų

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Nepataisoma „kalė“ arba moteris-narcizė: tobula lovoje, o kaip su tokia gyventi?

Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: prisigyvenom iki tiek, kad gražios ir geidžiamos pasijuntame tik paviešėjusios užsienyje

Delfi Plius Giedrė Balčiūtė

Kaip užklumpa širdies ir kraujagyslių ligos: visas infarktą patyrusias 30-metes vienijo ta pati savybė

Delfi Plius Roma Macijauskaitė

Trisdešimtmetė vos spėjo sukurti pirmąją kolekciją, kai išgirdo negailestingos ligos diagnozę: viskas prasidėjo nuo nugaros skausmų

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

Delfi Plius Drew Armstrong

Koronavirusą galima nustatyti anksčiau, nei paėmus tepinėlį iš nosiaryklės

Delfi Plius Eglė Juozėnaitė

Šis karas tęsiasi daugiau nei šimtą metų: priešininkų naudojamos priemonės stebina

Статьи по теме:

Австралия намерена открыть представительство торгово-инвестиционного агентства в Вильнюсе (2)

Австралия намерена открыть в Вильнюсе...

Глава МИД: если не остановить Китай, то кроме Литвы и Австралии будут другие жертвы (21)

Если не остановить использование Китаем торговли в...

TOP новостей

Прогноз министра: весной отношение к коронавирусу полностью изменится (7)

В ближайшую неделю должен быть достигнут перелом в...

Таких данных в Литве не было 60 лет: придется идти путем Японии или Австралии (32)

Таких данных в Литве не было уже давно. Сообщалось, что...

"Delfi. Главное": борьба с ценами в Литве, учения в Беларуси и интервью с "организатором" беспорядков в Казахстане (2)

Новый выпуск " Delfi. Главное " посвящён наиболее...

Омикрон в Литве задержался: пик не за горами (1)

В Литве за 14 дней на 100 000 жителей приходится 5200 случаев...

Житель Литвы побывал в Амстердаме: цены ниже не только в Польше (5)

Средняя зарплата в Литве за последний квартал...