"На мой взгляд, этот вопрос должен стать одним из главных в политической повестке несмотря на то, что, похоже, гораздо больше внимания мы уделяем визам. Однако мы, наверное, никогда раньше не были так близки к опасной ситуации для всех, и украинцев, которые живут вокруг АЭС и дальше, но и для всего Евросоюза", - в четверг в Министерстве иностранных дел журналистам сказал Г. Ландсбергис.

Министр утверждает, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, и одним из них может стать создание безопасных зон в Украине.

"Это может быть то, о чем говорили раньше, создание безопасных зон в Украине с помощью международных сил. Я представил эту идею, и мы намерены продолжать активно ее поднимать во всех форматах, в первую очередь в ООН. Если там, что вероятно, на нее наложат вето, я бы не исключал, что мы будем искать других партнеров, с которыми сможем поднять этот вопрос", - сказал политик.

"Достаточно одной заблудшей ракеты, и жертвами станут не только украинцы, которые борются с Россией за нашу безопасность, свободу и демократию, но и большая часть жителей Европы", - добавил он.

2 сентября на своей странице в "Twitter" министр написал, что "советы вызвали масштабную ядерную катастрофу в Чернобыле, в результате которой погибли спасатели, была отравлена Украина и облучена вся Европа".

По словам Г. Ландсбергиса, сейчас президент России Владимир Путин находится всего в одной ракете от того, чтобы вызвать гораздо большую трагедию на Запорожской АЭС.

"Единственный способ предотвратить это – создать там "безопасную зону" под международным наблюдением", - добавил министр.

В августе Запорожская АЭС регулярно обстреливается. В середине августа президент Украины Владимир Зеленский потребовал от российских войск немедленно покинуть занятую Запорожскую АЭС, обвиняя Россию в "ядерном шантаже".

Запорожская АЭС с шестью реакторами была захвачена российскими войсками в начале марта. Она имеет стратегическое значение для электроснабжения страны.

1 сентября инспекторы ООН прибыли на контролируемую Россией Запорожскую АЭС. В ходе визита они преследуют цель предотвратить "ядерную аварию", в среду перед отъездом на Запорожскую АЭС заявил глава МАГАТЭ.

"Моя миссия… предотвратить ядерную аварию и сохранить крупнейшую в Европе атомную электростанцию", - сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.