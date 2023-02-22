Глава МИД Литвы: Беларусь принимает активное участие в войне против Украины

Поэтому, по его словам, в отношении этой страны и впредь должны вводиться экономические санкции с целью ограничения ее экономики.

"Беларусь является одним из государств, которое принимает активное участие в этой войне, хотя пока еще напрямую и не отправляет своих солдат. Тем не менее они разрешают в своих аэропортах российским военным самолетам заправляться горючим и снаряжаться боеприпасами, чтобы те могли продолжать бомбардировку украинских городов. Поэтому крайне важно не прекращать думать о том, каким образом и впредь можем ограничивать деятельность Беларуси. Это означает, что мы должны еще больше ограничить их экономику, вводить новые санкции", — сказал Г. Ландсбергис в среду в интервью Sky News.

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Глава МИД заявил, что восточные олигархи пытаются убедить учреждения Евросоюза снять с них некоторые ограничения. Однако, по словам Г. Ландсбергиса, нельзя допустить того, чтобы такие подсанкционные компании или лица исключались из списка.

"Есть еще один момент, когда заходит речь о санкциях, это когда в некоторых случаях возникает необходимость их отмены, исключения какой-либо компании или лица из списка подсанкционных вещей. Но когда мы говорим о Беларуси, этого действительно делать нельзя", — сказал Г. Ландсбергис.

"На сегодняшний день введено очень много санкций. И вы можете себе представить, сколько олигархов обращаются в учреждения в Брюсселе и в иные, ведь раньше они зарабатывали миллиарды на своей торговле с европейскими странами. И сейчас они хотят убедить политиков исключить их из санкционного списка, чего мы действительно не должны делать. Но такая попытка свидетельствует о том, что санкции действуют", – заверил он.

ELTA напоминает, что в минувшую среду, в преддверии первой годовщины начала российского вторжения в Украину, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о 10-м пакете санкций против России из-за вторжения в Украину.

В пакет включен запрет на экспорт промышленных товаров и важнейших технологий на сумму 11 млрд евро, а также контроль над 47 новыми электронными компонентами, используемыми в российских системах вооружений.