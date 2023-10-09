Глава МИД Литвы: атака на Израиль – не просто региональный конфликт

"Деятели, которые получают наибольший профит или выгоду от таких беспорядков – политических, геополитических, экономических – они одни и те же. Ось, сформировавшаяся от России, Ирана, Северной Кореи – она ​​очевидна и этого нельзя не видеть", – сказал министр.

Поэтому, комментируя террористическую атаку Хамас, Г. Ландсбергис подчеркнул, что необходимо найти долгосрочные мирные решения по Израилю и Палестине.

"Если не будут найдены устойчивые решения, ситуация в будущем может усугубиться как для Израиля, так и для Палестины", – сказал Г. Ландсбергис.