Глава МИД Литвы: атака на Израиль – не просто региональный конфликт

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Как считает министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, атака "Хамас" на Израиль – это не просто региональный конфликт. Кроме того министр утверждает, что внимание международного сообщества к израильскому и украинскому конфликтам должно быть распределено равномерно. По мнению Г. Ландсбергиса, именно решение отдельных региональных конфликтов поможет восстановить безопасность на мировом уровне.

"Деятели, которые получают наибольший профит или выгоду от таких беспорядков – политических, геополитических, экономических – они одни и те же. Ось, сформировавшаяся от России, Ирана, Северной Кореи – она ​​очевидна и этого нельзя не видеть", – сказал министр.

Поэтому, комментируя террористическую атаку Хамас, Г. Ландсбергис подчеркнул, что необходимо найти долгосрочные мирные решения по Израилю и Палестине.

"Если не будут найдены устойчивые решения, ситуация в будущем может усугубиться как для Израиля, так и для Палестины", – сказал Г. Ландсбергис.

В понедельник Израиль нанес авиаудары и открыл артиллерийский огонь по более чем 500 целям боевиков группировок "Хамас" и "Исламский джихад" в секторе Газа.

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