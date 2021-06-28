Об этом он заявил после состоявшейся в субботу в Италии встречи с турецким коллегой Мевлют Чавушолу.

"Незаконная миграция, в ходе которой в Литву направляются мигранты из Ирака и Сирии, является ответом Беларуси на введенные Евросоюзом санкции. Опыт, который есть у Турции в сфере незаконной миграции, был бы очень важным в разрешении этого искусственного кризиса", – отметил в сообщении Г. Ландсбергис.

За минувшие выходные литовские пограничники задержали 81 нелегального мигранта из Беларуси, в основном это были граждане Ирака. Впервые задержанные в этом году также представились гражданами Гамбии, Гвинеи и Марокко. Общее количество нелегальных мигрантов в этом году почти достигло 600, и уже в семь раз превысило показатели нелегальной миграции прошлого года.

Главы МИД Литвы и Турции также обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе Восточного партнерства ЕС.

По данным министерства, глава турецкой дипломатии принял приглашение Г. Ландсбергиса прибыть на конференцию по реформам в Украине, которая состоится 7-8 июля в Вильнюсе.

В Риме сейчас проходит встреча министров иностранных дел Глобальной коалиции по борьбе с джихадистским движением ИГИЛ.