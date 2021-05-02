По его словам, Азербайджан является стратегическим партнером ЕС в области энергетики, кроме того, ожидается, что вскоре удастся завершить ведущиеся с 2017 года переговоры по соглашению о сотрудничестве нового поколения ЕС и Азербайджана.

"Азербайджан - наш важный партнер, с которым мы успешно развиваем практическое сотрудничество. Это крупнейший наш экспортный рынок в регионе", - сказал Г. Ландсбергис.

Во время визита в Баку глава литовской дипломатии встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и другими должностными лицами этой страны.

Представители двух стран обсудили перспективы укрепления литовско-азербайджанских связей, подготовку к намеченной на осень встрече стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство", ситуацию с безопасностью в регионе и другие актуальные темы международной политики.

Во время встреч обращалось внимание на активный процесс передачи Азербайджану опыта реформ Литвы (литовские министерства и ведомства вовлечены в 12 "проектов-близнецов" ЕС в Азербайджане) и интерес молодежи этой страны к обучению в литовских университетах.

В частности, во время встреч с представителями Азербайджана Г. Ландсбергис подчеркнул заинтересованность Литвы в устойчивом и долгосрочном решении по конфликту в Нагорном Карабахе, который существенно способствовал бы укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Посетив перед этим Армению и Грузию, Г. Ландсбергис завершил в Азербайджане свой официальный визит в государства Южного Кавказа.