Как сообщило Министерство, цель этого рабочего визита - углубление политического диалога, развитие двусторонних связей, особенно экономических, с одним из важнейших партнеров в Азии.
На встрече с министром ИД Сингапура Вивианом Балакришнаном Ландсбергис обсудил актуальные политические темы в Азии и Восточной Европе, активизацию двусторонних связей между Литвой и Сингапуром, повышение внимания Евросоюза к Юго-Восточой Азии.
"Сингапур уже сейчас является важным партнером Литвы в Азии, в будущем мы хотим продолжать развивать связи, особенно в областях высоких технологий и науки. Мы видим Сингапур как надежного посредника, если смотреть на другие рынки Юго-Восточной Азии. Я уверен, что учреждаемое в Сингапуре посольство Литвы послужит обеспечению жизнеспособного сотрудничества", - сказал Ландсбергис.
В Сингапуре Ландсбергис также встретился с председателем объединяющей 27 тыс. местных предприятий Федерации бизнеса Сингапура Лим Мин Янем, рассказал ему о достижениях Литвы в создании нишевых продуктов - лазеров, наноспутников, биотехнологических и фармацевтических продуктов, солнечных батарей, решениях по информационным технологиям в сферах финансов и кибернетической безопасности. Министр призвал фонды венчурного капитала Сингапура инвестировать в стремительно растущую экосистему литовских стартапов.
Во вторник министр отбывает в Австралию, Мельбурн, где встретится с организациями бизнеса, науки, местным литовским деловым сообществом.
Сингапур является первым рынком экспорта услуг Литвы и третьим рынком экспорта товаров в Юго-Восточной Азии.
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