Глава МИД: Литва не будет применять исключения к санкциям против России

“Компромисс был найден, он позволяет Литве очень просто не применять эти исключения. Такое же право имеет и любое другое государство", - сказал Г. Ландсбергис на заседании Совета Союза Отечества - христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в субботу.

“Литва воспользуется этой возможностью, предоставленной Еврокомиссией, и не предоставит исключений сотням олигархов или, по крайней мере, тем, кто действительно находится в Литве, имеет деньги или компании в Литве”, — добавил политик.

На этой неделе сообщество одобрило девятый пакет санкций против Кремля, но основное внимание было уделено обсуждению исключений из принятых до сих пор ограничений.

С начала российского вторжения в Украину восемь пакетов санкций в основном не касались большинства удобрений, а также сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Однако некоторые крупные страны блока, в том числе Нидерланды и Бельгия, утверждают, что ограничения в отношении олигархов затрудняют банковские расчеты за экспорт не находящихся под санкциями товаров в третьи страны между западными и российскими компаниями, связанными с лицами, находящимися под санкциями. Поэтому стороны потребовали отмены части ограничений.

Такое стремление было заблокировано Литвой и Польшей, которые заявили, что не могут согласиться с открываемыми лазейками.

Наконец, Сообщество нашло компромисс. Согласно ему, олигархи, стремящиеся высвободить деньги, должны будут предоставить доказательства того, что средства необходимы для конкретной поставки продуктов питания или удобрений в третьи страны. Решение об этом будет приниматься страной, в которой запрашивается это исключение, и Европейской комиссией.

Вильнюс также договорился о праве не применять такие исключения даже после получения просьбы высвободить средства.

Г. Ландсбергис оценил это как победу Литвы.

"Национальные интересы Литвы были защищены, поэтому мы с этим согласились", - сказал министр.

Он подчеркнул, что это политическое решение и теоретически у следующего правительства может быть "другой подход".

Совет ЕС утвердил очередной пакет санкций против Москвы из-за вторжения в Украину. Ограничения коснутся военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков и оказания консалтинговых услуг компаниям из РФ, сообщается на официальном сайте Совета.