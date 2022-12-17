Глава МИД: Литва не будет применять исключения к санкциям против России

“Компромисс был найден, он позволяет Литве очень просто не применять эти исключения. Такое же право имеет и любое другое государство", - сказал Г. Ландсбергис на заседании Совета Союза Отечества - христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в субботу.
“Литва воспользуется этой возможностью, предоставленной Еврокомиссией, и не предоставит исключений сотням олигархов или, по крайней мере, тем, кто действительно находится в Литве, имеет деньги или компании в Литве”, — добавил политик.
На этой неделе сообщество одобрило девятый пакет санкций против Кремля, но основное внимание было уделено обсуждению исключений из принятых до сих пор ограничений.
С начала российского вторжения в Украину восемь пакетов санкций в основном не касались большинства удобрений, а также сельскохозяйственной и пищевой продукции.
Однако некоторые крупные страны блока, в том числе Нидерланды и Бельгия, утверждают, что ограничения в отношении олигархов затрудняют банковские расчеты за экспорт не находящихся под санкциями товаров в третьи страны между западными и российскими компаниями, связанными с лицами, находящимися под санкциями. Поэтому стороны потребовали отмены части ограничений.
Такое стремление было заблокировано Литвой и Польшей, которые заявили, что не могут согласиться с открываемыми лазейками.
Наконец, Сообщество нашло компромисс. Согласно ему, олигархи, стремящиеся высвободить деньги, должны будут предоставить доказательства того, что средства необходимы для конкретной поставки продуктов питания или удобрений в третьи страны. Решение об этом будет приниматься страной, в которой запрашивается это исключение, и Европейской комиссией.
Вильнюс также договорился о праве не применять такие исключения даже после получения просьбы высвободить средства.
Г. Ландсбергис оценил это как победу Литвы.
"Национальные интересы Литвы были защищены, поэтому мы с этим согласились", - сказал министр.
Он подчеркнул, что это политическое решение и теоретически у следующего правительства может быть "другой подход".
Совет ЕС утвердил очередной пакет санкций против Москвы из-за вторжения в Украину. Ограничения коснутся военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков и оказания консалтинговых услуг компаниям из РФ, сообщается на официальном сайте Совета.
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