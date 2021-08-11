aA
В связи с тем, что все больше мигрантов желает вернуться в страну происхождения, Литва могла бы помочь с организацией самолетов для них, говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Глава МИД: Литва могла бы организовать самолеты для желающих вернуться в Ирак
© DELFI / Josvydas Elinskas

На заседании фракции Литовского союза "крестьян" и "зеленых" в среду он сказал, что такая возможность обсуждалась с представителями Ирака и иракского Курдистана.

"Мы говорили о том, что когда мы идентифицируем людей, приводим в порядок их документы, убеждаем вернуться, начинается процесс, так что и правительство Литвы может обеспечить полеты. Уже есть отдельные случаи высылки людей (...) Они высылаются коммерческими рейсами, преимущественно через Стамбул", – сказал Г. Ландсбергис.

Статьи по теме:
Ирак вывозит из Беларуси своих граждан  (2)
Латвия вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью - из-за наплыва мигрантов  (5)

"Но точно так же мы можем, если собирается большая группа, сами обеспечить самолет. Мы говорили об этом с министрами, Вильнюсский аэропорт точно принял бы самолет Иракских авиалиний", – сказал он.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что нелегальных мигрантов ждут две альтернативы: или добровольно вернуться в страну происхождения, или уголовная ответственность за незаконное пересечение границы. И все же правовые действия против них затруднены, потому что у мигрантов нет документов.

По данным МИД, примерно две трети мигрантов – иракцы, преимущественно курды. Иракский Курдистан – автономный регион в северной части страны.

Г. Ландсбергис ранее на этой неделе пригласил международные организации и структуры работать с белорусскими ведомствами, чтобы они прекратили препятствовать возвращению в Минск и потом в страну происхождения имеющих документы иностранцев, которых развернули на литовской границе.

"Не все самолеты возвращаются полными – нам следует это понять, заполненными их возвращается около половины. По нашим данным, это происходит не только потому, что люди не хотят возвращаться, а потому, что им не позволяют возвращаться", – сказал в среду министр.

Литва в последнее время сталкивается с возросшей незаконной миграцией через Беларусь. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация, а также принято решение разворачивать нелегальных мигрантов на границе.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Литовские должностные лица называют возросший поток миграции гибридной агрессией минского режима.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

МВД: Еврокомиссия выделит Литве 37 млн евро на урегулирование миграционного кризиса (16)

Еврокомиссия (ЕК) выделит Литве 37 млн евро финансовой...

Глава МВД Литвы: cобытия у Сейма и в лагере беженцев координировались (116)

Беспорядки у Cейма в Вильнюсе и в лагере мигрантов на...

За минувшие сутки задержано 3 нелегальных мигранта, возвращено – почти 70 (11)

За минувшие сутки на границе с Беларусью задержаны три...

TOP новостей

Правительство Литвы одобрило введение ограничений для непривитых жителей (163)

Правительство Литвы в среду приняло решение по...

Слухи о смерти участника протеста не подтвердились: никто серьезно не пострадал (6)

После беспорядков, зафиксированных во вторник,...

Protestas prie Seimo.

Во время беспорядков у парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых  трое стражей порядка в больнице (200)

Во вторник вечером во время беспорядков у здания...

Появилось видео беспорядков на полигоне в Руднинкай: не обошлось без слезоточивого газа (15)

Минувшей ночью на полигоне в Руднинкай произошли...

Премьер Литвы: со следующей недели Минздрав ужесточит требования для разных видов деятельности (38)

Правительство Литвы в среду решило одобрить...