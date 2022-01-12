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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не меняет своей политики в отношении Китая, а применяемые последним экономические санкции называет скорее незаконными.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

"Литва де-факто никогда не меняла свою политику в отношении Китая. Китай решил принять необъявленные и, вероятно, незаконные меры против Литвы и Европейского Союза. В этом суть дела", — сказал министр журналистам в среду перед заседанием правительства, отвечая на вопрос, изменит ли внешнеполитический курс страны в отношении Китая давление с его стороны и негативная реакция общества.

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Согласно опросу, проведенному компанией Vilmorus 10-18 декабря по заказу Министерства иностранных дел, 60% респондентов негативно оценивают политику Литвы в отношении Китая, а 13% участников опроса - положительно.

Ландсбергис сказал, что, по его мнению, некоторые вопросы в опросе были сформулированы неточно.

"Трудно сказать, какова политика Литвы в отношении Китая. Я мог бы сформулировать вопрос о том, должна ли Литва поддерживать, соглашаться с желанием тайваньцев называться тайваньцами", - сказал министр.

"Мне кажется, что это самое важное в этом контексте. Он сформировал ответ Китая Литве, а честного говоря, теперь уже и Европе", — добавил Ландсбергис.

Литовско-китайские отношения ухудшились после того, как Вильнюс разрешил Тайваньскому представительству работать в стране, используя название острова. Эксперты говорят, что название миссии на китайском языке звучит как "Тайваньское представительство". Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

После дипломатического конфликта литовские бизнесмены сообщили о различных ограничениях в торговле с Китаем. Отечественные политики назвали их необъявленными санкциями.

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