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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в пятницу, что Берлин готов внести существенный вклад в создание в Литве союзнической бригады вместо нынешнего батальона, но вопрос о создании более крупного военного подразделения должен решать весь блок НАТО.

"В настоящее время мы обсуждаем новую концепцию обороны с партнерами по НАТО, поэтому важно, чтобы мы действовали вместе как Альянс, а не как отдельные министры иностранных дел. Важно, чтобы мы были вместе в этом процессе", — заявила глава германской дипломатии на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

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"Если НАТО решит, что (батальон) необходимо усилить до уровня бригады, то мы, как Федеративная Республика Германия, внесем существенный вклад. Я понимаю, что есть необходимость, есть потребность, и Германия примет соответствующие меры", — добавила она.

В 2017 году для сдерживания России были развернуты международные батальоны союзников в странах Балтии и Польше. В Литве подразделение возглавляет Германия, в стране дислоцировано около 900 военнослужащих.

Страны региона стремятся увеличить эти подразделения до бригады в ответ на вторжение России в Украину.

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