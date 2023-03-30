"Франция после этого заявления, которое, я очень надеюсь, не будет реализовано, действительно осудила это решение", - заявила в четверг К. Колонна после встречи с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.
"Я думаю, что это последнее заявление связано с реальной дестабилизацией во всей Европе. Именно по этой причине мы решительно высказались и хотим, чтобы это решение было пересмотрено. И было бы очень хорошо, если бы Владимир Путин отменил это решение", - добавила министр Европы и иностранных дел Франции.
В четверг министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретится с прибывающей в Литву министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.
В ходе встреч планируется обсудить вопросы поддержки Украины, подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе, сотрудничества в Европейском союзе и двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и Африке. Министр иностранных дел Франции также намерена посетить французских военнослужащих, в настоящее время выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в Шяуляе.
ELTA напоминает, что в субботу по государственному телевидению В. Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.
Путин неоднократно делал плохо завуалированные угрозы применить ядерное оружие в Украине, возрождая страхи времен Холодной войны.
Он также заявил, что применит боеприпасы с обедненным ураном, если Киев получит такие боеприпасы с Запада, после того как Великобритания предложила поставлять их Украине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В центре Вильнюса – захват государственной земли: сначала участок освободили, а затем снова заняли
В вильнюсском микрорайоне Жверинас инспекторы...
Эфир Delfi о партизанском движении на оккупированной части Украины
По мере оккупации украинской территории российской...
Полиция информирует: за пересечение пешеходного перехода наискосок в разрешенных местах пешеходов не наказывают
В социальных сетях появились сообщения о том, что...
Весенний сюрприз: на части территории Литвы выпал снег
Весна решила пошутить, в Литве выпал снег. Люди из...
Вильнюсцы задолжали за отопление, теплосети начинают использовать газ
"Вильнюсские теплосети" ( VŠT ) сообщают, что с апреля не...