В понедельник министры договорились о секторальных санкциях в отношении белорусской экономики, чтобы повысить давление на Минский режим за вынужденную посадку пассажирского лайнера Ryanair в мае.
"Есть такая вероятность, что затронет Литву (...) Однако на этой неделе юристы должны подготовить разъяснения к транзиту – по объему санкций. И тогда с их разъяснениями руководители (стран – BNS) утверждают", – сказал во вторник в интервью радиостанции LRT Г. Ландcбергис.
"Опять же, даже и такие некоторые мелкие детали еще до конца не определены", – добавил он.
Глава МИД не конкретизировал, какие сектора белорусского бизнеса затронет пакет санкций, однако подтвердил, что среди затронутых сфер будут и калийные удобрения, и нефть.
"Я бы не хотел спекулировать, поскольку список еще не завершен, он должен быть окончательно опубликован в четверг, на заседании Совета руководителей. По моим данным, есть семь секторов, которые сейчас вовлечены в секторальный список санкций", – сказал Г. Ландсбергис.
Поскольку в понедельник главный координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок может подготовить и пятый пакет санкций для Беларуси, глава МИД считает, что это важный сигнал белорусскому режиму.
"Я думаю, что это очень важный сигнал (...) Одновременно направляется и месседж о том, что это (нынешний пакет санаций – BNS) не обязательно является концом, Евросоюз может пойти дальше и сильнее. Ведь все равно всегда оставляется определенное пространство для А. Лукашенко, режима, передумать, изменить свои действия: отпустить политзаключенных, не вести репрессии против оппозиции, в конце концов, провести свободные выборы", – сказал Г. Ландсбергис.
В данный момент в Литву из Беларуси идет поток незаконных мигрантов, в основном граждан Ирака, в связи с этим министр считает, что Литва могла бы получить помощь Евросоюза.
"У меня были поводы выразить позицию Литвы, прежде всего информируя коллег о том, какова ситуация Литвы, и заявив, что может прийти день, когда нам потребуется помощь как от партнеров, так и от ведомств Евросоюза (...) От коллег я услышал заверения в том, что помощь будет", – сказал Г. Ландсбергис.
В Брюсселе Г. Ландсбергис попросил иракского коллегу Фуада Хуссейна о помощи в возвращении нелегальных мигрантов, прибывших в Литву из Беларуси, в страну происхождения.
Ранее Г. Ландсбергис заявлял BNS, что обсуждал с министром возможности делегирования Ираком консульского сотрудника в Литву, чтобы он помогал с установлением личностей приехавших в страну, однако не получивших убежища иракцев, занимался документами для их возвращения на родину.
Глава литовской дипломатии сказал, что также попросил принять сотрудника литовской пограничной службы в Багдадский аэропорт для улучшения контроля вылетающих в Минск иракцев.
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