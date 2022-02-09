"В течение некоторого времени Австралия, вероятно, была основным примером того, почему Китай использует экономику и торговлю в качестве политического инструмента или, как некоторые сказали бы, в качестве политического оружия. Теперь к этому "эксклюзивному клубу" присоединилась и Литва. Но очевидно, что мы не последние, особенно если эту практику не прекратят с использованием имеющихся у нас инструментов", — заявил Ландсбергис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн по итогам встречи в среду.
Он поблагодарил Австралию за присоединение к консультациям Европейского союза со Всемирной торговой организацией по действиям Китая.
"Я думаю, что таким странам, как Китай, или всем другим, кто хочет использовать торговлю в качестве оружия, необходимо напомнить, что у стран-единомышленников по всему миру есть инструменты и правила, чтобы противостоять насилию и не поддаваться политическому и экономическому давлению", — сказал министр.
Глава МИД Австралии также подчеркнула важность совместных усилий единомышленников, заинтересованных в "действии в соответствии с международными правилами, основанными на свободной и открытой торговле, прозрачности и открытости, безопасности и стабильности".
"Есть много коллег, с которыми мы с министром иностранных дел работаем и участвуем в решении этих вопросов (...). Мы посылаем самый решительный сигнал о том, что мы отвергаем насилие и авторитаризм", — заявила глава австралийской дипломатии.
Как Австралия, так и Литва заявляют, что находятся под экономическим и торговым давлением Китая из-за их политико-дипломатической позиции по некоторым вопросам.
Отвечая на вопрос о том, могул ли действия России по концентрации вооруженных сил у Восточного крыла НАТО снизить внимание ЕС к проблемам с Китаем, глава МИД Литвы ответил, что эти проблемы не являются отдельными региональными вопросами.
"Как Россия, так и Китай в настоящее время действуют как нарушители порядка, основанного на глобальных правилах. Это не региональные проблемы, это не только индийско-тихоокеанские или европейские региональные проблемы, потому что это глобальные игроки, создающие препятствия, и мы должны действовать против этих нарушений, то есть путем подтверждения и укрепления наших связей, этого основанного на правилах порядка, что одним из наших обществ обеспечивает безопасность, а другим - процветание", — сказал министр.
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