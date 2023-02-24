Глава дипломатии страны заявил британской газете "The Guardian", что в этом случае применение и контроль экономических ограничений будут намного эффективнее. Министр пояснил, что в настоящее время, когда приходится сталкиваться со все большим количеством исключений из санкций, "иногда отклоняются настолько, что можно назвать это дырой в корабле, которая может потопить сам корабль".
"Санкции становятся очень важными для общего рынка ЕС, поэтому, возможно, нам придется пойти дальше и превратить политику санкций в политический портфель", - пояснил журналистам "The Guardian" Г. Ландсбергис.
Кроме того, министр добавил, что определенные обсуждения по этому вопросу ведутся, и идея может быть предложена во время следующих выборов в Европарламент.
ELTA напоминает, что после появления информации о том, как некоторые работающие в Литве компании нарушают международные санкции, в публичном пространстве начали обсуждать сосредоточение координации санкций в одном учреждении.
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