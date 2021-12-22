Он высказался об этом в связи с тем, что торговая палата Германии и стран Балтии письмом предупредили правительство Литвы о том, что из-за действий Пекина германским инвесторам, возможно, придется закрыть заводы в Литве, если не будет найдено "конструктивное решение восстановить экономические отношения между Литвой и Китаем".

"Это важное письмо, мы читаем в нем и о важной поддержке нам, и, по правде говоря, о потребности для Европы иметь инструменты сдерживания, чтобы такие действия, которые применяются против Литвы, в будущем не применялись против других государств", - сказал Ландсбергис журналистам в среду после встречи с президентом.

"Дипломатические решения должны быть найдены, и мы их ищем (...), но ЕС должен сказать, что у него есть ответ", - добавил он.

О письме для правительства сообщил новостной портал 15min.

Как утверждает торговая палата Германии и стран Балтии, с проблемами сталкиваются предприятия, сфера деятельности которых - субстраты и торф, лазеры, компоненты для автомобилей, а также другие секторы высоких технологий.

"Становится невозможно продолжать начатые инвестиционные проекты (по развитию продукции), потому что не поступают необходимые компоненты из Китая. Из Китая невозможно привезти необходимые для производства детали. Готовые изделия (страна происхождения которых - Литва) невозможно отправить в Китай", - говорится в письме.

Заводы в Каунасской свободной экономической зоне есть у предприятий автомобильной промышленности Германии Hella и Continental.

По данным Министерства экономики и инноваций, Германия является четвертым по величине инвестором в Литве, ее прямые инвестиции сейчас составляют 1,45 млрд евро.

Напряженность между Вильнюсом и Пекином царит уже некоторое время, однако она особенно усилилась после открытия Литвой тайваньского представительства с использованием названия острова.

Эксперты говорят, что на китайском языке название этого представительства звучит как "представительство Тайваня". Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

Из-за этого из обеих стран были отозваны послы для консультаций, а впоследствии дипломатические отношения были понижены до уровня поверенных в делах.

Ландсбергис отмел опасения, что в ЕС по этому вопросу нет единства: "Единство сейчас создается, это новый прецедент, меры такого характера против ЕС ранее не использовались".

Министр финансов: в связи с давлением Китая надеемся на поддержку зарубежных партнеров

В связи с тем, что Китай увеличивает экономическое давление на Литву, правительство надеется на поддержку зарубежных партнеров, а также готовит средства, которые помогут пострадавшему бизнесу страны, говорит министр финансов.

По словам Гинтаре Скайсте, хотя непосредственный экспорт в Китай составляет всего один процент совокупного экспорта Литвы и последствия его потери не будут велики, нужно оценивать и вторичный эффект, который может иметь место из-за "непропорциональных действий Китая".

"Мы думаем, как минимизировать это вероятное вторичное воздействие в беседах с зарубежными партнерами, с Еврокомиссией, с США. Разумеется, что торговые войны никому не выгодны и меры воздействия есть у каждой из сторон. Мне кажется, что здесь очень важна солидарность - не только оставить Литву одну, как она есть, но и оценить эти меры воздействия, которые есть у наших зарубежных партнеров, и действовать сообща", - сказала Скайсте на пресс-конференции в среду.

По ее словам, вместе с Министерством экономики и инноваций также готовятся средства, которые могут непосредственно помочь пострадавшему от давления Китая бизнесу.

"Это и оборотные кредиты, которые предоставила бы Invega, и средства, которые могли бы способствовать диверсификации рынков. На это будут выделены дополнительные средства, чтобы предприятия могли найти другие точки экспорта, не Китай", - сказала министр.