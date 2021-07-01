"Согласуется визит с делегацией в различные правительственные ведомства в Турции, в Анкере, а также в Ираке, в Багдаде. Как с министром иностранных дел Турции, так и с иракским министром мы обсуждали возможности встретиться, и что самое важное – не только на политическом уровне, но и чтобы делегации могли встретиться с пограничниками, с представителями организаций безопасности, установить прямую связь", – сказал журналистам глава МИД.

Он сказал, что лично передал министрам иностранных дел этих двух стран просьбы помочь опознать уже находящихся в Литве мигрантов. Именно опознание мигрантов и возврат лиц, не отвечающих критериям политических беженцев, он назвал приоритетами.

"Опознавая этих людей, мы можем дать им статус беженца, иначе говоря, установить, может ли быть им дан статус политического беженца. Если нет – тогда мы должны добиваться репатриации этих людей назад, в страну, откуда они прибыли", – сказал глава литовской дипломатии.

По его словам, Турция применяет строгие правила, берет биометрические данные, включая отпечатки пальцев. Как в аэропорту Стамбула, так и в Багдадском аэропорту "у людей бывают паспорта, значит их опознают".

Он добавил, что опознание снизило бы давление внутри литовской системы, а также снизило бы мотивацию прибывать в Литву, поскольку пребывание здесь было бы лишь кратковременным.

"Очень сложное прибытие, короткое пребывание опередило бы то, что люди бы просто не выбирали этот маршрут Лукашенко", – добавил он.

В целом в этом году из Беларуси в Литву пытались попасть почти 700 мигрантов, в основном это иракцы.

Литовские должностные лица утверждают, что сильный рост потоков нелегальной миграции - это операция, организованная белорусским режимом.