По утверждениям министра, взорванная плотина Каховской ГЭС в очередной раз показала, что ситуация в Украине крайне плохая. По его словам, на фоне продолжающихся жестоких атак по приказу кремлевского режима необходимо как можно скорее оказать Украине максимально возможную помощь.

"К сожалению, на нашу встречу приходят новости об ухудшении ситуации на юге Украины из-за подрыва плотины Каховской ГЭС. Террористы не останавливаются, пока их не остановят. Поэтому долгосрочный мир в Европе требует как победы Украины на поле боя, так и скорейшего привлечения виновных к ответственности в международном суде. Эти беспрецедентные удары России по гражданским объектам — еще один стимул для демократического мира ускорить и увеличить помощь народу Украины", — сказал Г. Ландсбергис.

Министр также приветствовал подготовленную ОЭСР национальную программу для Украины, цель которой – помочь Украине приблизиться к членству в ЕС и ОЭСР путем проведения реформ и поддержать восстановление страны. "Этот план имеет особое значение для Украины, потому что то, что там происходит, важно не только для украинцев, но и для всего континента, всего демократического мира. Необходима срочная поддержка Украины, так как время – не лучший союзник в стране, разоренной российскими атаками. Я рад, что бюро ОЭСР для Украины начало свою деятельность в Киеве по инициативе Литвы и Польши. Я надеюсь, что бюро будет успешно координировать и поддержку ОЭСР", – сказал Г. Ландсбергис.

На встрече с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном министр призвал ОЭСР провести анализ мирового рынка удобрений, который предложит решения по увеличению производства удобрений в развивающихся странах и снижению зависимости от России и Беларуси.