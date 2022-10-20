"Последние статистические данные показывают, что экспорт Литвы вырос не только в страны стратегического партнерства – США, Польшу и Германию, но и на новые рынки – быстро растет экспорт товаров литовского происхождения также в страны Индии и Тихоокеанский регион — Японию, Австралию, Сингапур, Тайвань — новые и очень важные направления экспортно-экономического партнерства", — сказал министр в заранее записанной речи к выступлению на Ежегодном экономическом форуме в четверг.

По его словам, открытая и основанная на правилах мировая торговля очень важна для экономики Литвы.

"Более 40 процентов всего экспорта Литвы экспортируется за пределы Европейского Союза, поэтому, на мой взгляд, развитие соглашений о свободной торговле в ЕС является одним из основных инструментов роста нашей экономики", — сказал Ландсбергис.

По словам заместителя министра иностранных дел Мантаса Адоменаса, статистика внешней торговли за 2021 год показывает, что объемы торговли со странами, не входящими в ЕС, значительно выросли.

"Например, в прошлом году объем торговли Литвы с Австралией увеличился на 9%, с Японией — на 10%, с Тайванем — на 31%, с Южной Кореей — на 36%, с США — на 39%", — сказал Адоменас. позже на форуме.

Глава МИД также высказался за более широкое использование партнерств и союзов и создание коалиций объединенных стран в качестве противовеса авторитарным режимам.

"Сегодняшняя задача не только для ответственных политиков, но и для ответственного бизнеса — работать вместе и совместно снижать риски, исходящие от таких авторитарных государств, как Китай и Россия", — сказал министр иностранных дел.

По его словам, в последнее время Литва пережила много вызовов - пандемия коронавируса, гибридная атака режима Лукашенко, экономический шантаж Китая, спровоцированная Россией энергетическая война, последствия войны в Украине.