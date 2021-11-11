Глава МИД: цель Литвы в Совбезе ООН – создание гуманитарного коридора для мигрантов

"Основной вопрос, который мы стремимся поднять - это открытие гуманитарного коридора из приграничья через Гродно для тех людей, которые желают вернуться к себе домой", - заявил в четверг журналистам в Сейме глава дипломатической службы Литвы.
"Гродненский аэропорт можно было бы использовать как аэропорт для вывоза этих людей", - добавил он.
По словам политика, у Литвы есть информация, что желающие вернуться домой на границах Литвы и Польши с Беларусью есть.
"Мы говорили с правительством Ирака об этом, вывоз можем предложить и мы, и ЕС (...). Вывоз - это не вызов", - отметил Г. Ландсбергис.
Министр также подчеркнул, что повестка заседания Совбеза ООН еще не утверждена, но "известные нам государства могут вычеркнуть этот вопрос из повестки".
Совбез ООН в четверг намеревается созвать чрезвычайное заседание для обсуждения миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
Из-за этого кризиса Польша обвинила режим Александра Лукашенко в "государственном терроризме".
Заседание созывается по инициативе Эстонии, Франции и Ирландии. ООН ранее заявляла, что положение мигрантов у границы является "нетерпимым".
Запад обвиняет А. Лукашенко в том, что он ложными обещаниями привлек этих людей в свою страну и посылает их прорываться через границы Польши и других соседних стран, мстя таким образом за введенные ЕС санкции в отношении минского режима.
Совбез ООН состоит из 15 членов, пять - постоянных: США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.
По утверждению Г. Ландсбергиса, ООН является единственной международной организацией, которая "может оказывать давление из Беларуси".
В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, свыше 6 тыс. мигрантов не допущены на территорию страны.
Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.
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