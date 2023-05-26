"Наверное, в этой ситуации я мог бы сказать две вещи. Во-первых, на мой взгляд, это личное решение. Финансы – это личное решение. Во-вторых, могу сказать, что я бы вернул, если бы не смог ответить (по расходам – ELTA)", – сказал Г. Ландсбергис в программе Delfi TV "Redaktoriaus virtuvė" (Редакторская кухня).

Как признался Г. Ландсбергис, он не знает, помогло бы такое решение политика избежать политического кризиса в стране. Однако лидер консерваторов еще раз повторяет, что публичное "гильотирование" Ю. Шюгждинене было неверным.

"Возможно, я не могу сказать. Так произошло, сейчас такая ситуация, но это не меняет принципа – насморк не гильотинируют. И сейчас, если решено, что гильотина является обязательным способом лечения такого заболевания, то в таком случае все должны ответить на те же вопросы и применить, какая медицина и какие препараты должны применяться к остальным. И эти вопросы существуют по всем сферам", – подчеркнул он.

На фоне скандала, связанного с возможным злоупотреблением канцелярскими денежными средствами среди муниципальных политиков, председатель партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил о перезагрузке всей политической системы. По его словам, последняя проблема касается не только министров, которые не могут обосновать свои расходы, но и всех политических партий. Поэтому Президиум СО-ХДЛ предложил Сейму провести новые выборы – в противном случае Правительство уйдет в отставку.

Первые сомнения в прозрачности тогдашнего министра возникли после того, как выяснилось, что Ю. Шюгждинене, работая в Каунасском самоуправлении, возможно, злоупотребляла средствами, выделенными на деятельность члена совета, и получила почти 14 тыс. евро. Несмотря на утверждения Ю. Шюгждинене о прозрачности использования средств и отчетности в соответствии с действующим в самоуправлении порядком, тем не менее политик приняла решение уйти в отставку из-за давления со стороны оппонентов.