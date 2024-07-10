Глава МИД: безопасность Литвы сегодня решается в Харькове

„Безопасность Литвы сегодня решается в Харькове, и мы, страны НАТО, к сожалению, еще не всё сделали, чтобы остановить военную машину Путина. Нам необходимо максимально усилить наш ответ агрессору России сейчас, не дожидаясь, пока Путин наконец снова мобилизует нас для максимального ответа путем еще более резкой эскалации ситуации“, - сказал Г. Ландсбергис в ходе дискуссии в Вашингтоне.