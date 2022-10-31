"Поздравляю новоизбранного президента Бразилии Л. И. Лулу да Силву. Литву и Бразилию объединяют общие ценности и уважение к демократии и правам человека", — написал Науседа в своем поздравлении в социальной сети Twitter в понедельник.
Он также подчеркнул, что ценит вклад Бразилии как стратегического партнера Европейского Союза (ЕС) в международном таможенном союзе - Южном общем рынке (Mercosur).
"Мы надеемся на расширение нашей торговли и сотрудничества в сфере энергетики", - добавил Науседа.
77-летний лидер левых сил Л. И. Лула да Силва с небольшим перевесом одержал победу над нынешним лидером Бразилии, крайне правым Жаиром Болсонару на воскресных президентских выборах.
Избрание Л. И. Лулы да Силвы на пост президента спустя более десяти лет аналитики называют одним из величайших возвращений в современной бразильской истории.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Россияне в Литве: свободно покупают недвижимость, тысячами пересекают границу
С Россией и россиянами вообще не надо иметь ничего...
Эфир Delfi с немецким политологом Андреасом Умландом
31 октября в Сейме Литовской Республики проходит...
Единство в караимском танце. Ансамбль "Бирлик", или "одна большая семья"
"Бирлик" с караимского переводится как "единство". Он...
Что произошло с экономикой Беларуси за 8 месяцев войны? от разрыва отношений с Литвой Беларусь теряет около 2 млрд долларов в год
Белорусская экономика вошла в рецессию, страна...
"Напряжение в рабочем графике": премьер-министр Литвы ушла от ответа на вопросы о льготе НДС
Премьер-министр Ингрида Шимоните не ответила, видит ли...