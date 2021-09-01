В телефонной беседе с А. Карисом руководитель Литвы выразил надежду на продуктивное сотрудничество в будущем и пригласил его посетить Литву с двухсторонним визитом, сообщила администрация президента.
"Надеюсь, что Литва и Эстония и далее будут успешно сотрудничать в обеспечении безопасности Балтийского региона, достижении благополучия и стабильности как в нашем регионе, так и во всем мире", – сказал Г. Науседа.
Он также пригласил избранного президента Эстонии осенью посетить саммит трех Балтийских государств.
Во вторник эстонский парламент избрал новым президентом страны бывшего директора Национального музея, 63-летнего А. Кариса.
А. Карис, которому необходимо было получить не менее 68 голосов, набрал 72 голоса. Кандидатуру Кариса выдвинули 59 депутатов Партии реформ и Центристской партии.
Алар Карис родился 26 марта 1958 года, он изучал молекулярную генетику и биологию развития, в 2003–2007 годах работал ректором Эстонского университета естественных наук, в 2007–2012 годах возглавлял Тартуский университет. С 2013 года выполнял должность госконтролера, а в 2017 году стал директором Национального музея.
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