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Председатель оппозиционного Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис просит премьер-министра Ингриду Шимоните уполномочить его вести переговоры о восстановлении отношений с Китаем.
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Если никто из вас не способен или не желает, я прошу вас дать мне официальное поручение прийти к соглашению с Китаем и исправить ваши ошибки", — заявил Карбаускис в обращении, направленном в четверг премьер-министру Шимоните и министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису.

"Я согласен взять на себя ответственность за урегулирование конфликта между Литовской Республикой и Китайской Народной Республикой путем переговоров с единственным условием, которое должны будут выполнить литовские власти, — изменить название тайваньской миссии", — утверждает он.

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Карбаускис сообщил BNS, что рассказал об этом предложении и администрации президента.

По мнению лидера "крестьян", дипломатическая помощь и поддержка Тайваня может выражаться самыми разными мирными способами, "но не такими, которые могут в одночасье отнять миллиарды у государственного бизнеса и одновременно у экономики".

"Ваше нежелание исправлять ошибки непонятно, потому что они четко названы и открыто предлагается решение. И это ваша, как правительства, непростительная ошибка, которая показывает, что либо вы играете и участвуете в каких-то грязных внешнеполитических играх, либо ваше правительство в большей беде из-за явного банкротства компетенций", — считает Карбаускис.

Политик признался, что сомневается в том, что правительство предоставит ему указанные полномочия, но, по его словам, это лишь покажет, что правительство лжет, говоря, что Китай на самом деле рассержен не названием представительства Тайваня, а из-за выхода Литвы из созданного Китаем формата сотрудничества с государствами Центральной и Восточной Европы "17+1".

"Если ответа нет или ответ отрицательный, я еще раз скажу вслух всему народу Литвы: это правительство сделало вид, лжет дальше и будет лгать бесконечно, потому что играет в какие-то нечистые игры. (...) Я публично обращусь к китайскому правительству как теневой премьер-министр, заявив, что у нас правительство-изгой, которое продолжает лгать нашему обществу, и попрошу китайское правительство избегать решений, которые могут нанести вред литовскому народу и бизнесу, и ждать другой власти, которая, конечно, всю эту глупость немедленно устранит", – сказал BNS председатель оппозиционной партии.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились, когда прошлой осенью в Вильнюсе открылось Представительство тайванцев. В результате Пекин ослабил дипломатические связи, а таможня страны начала приостанавливать литовский экспорт. Поступали сообщения о том, что китайские клиенты предупреждали экспортеров из ЕС о разрыве всех связей с Литвой.

Китай добивается изменения названия миссии. В интервью BNS временный поверенный в делах КНР Чу Байхуа на этой неделе заявил, что слово "Тайбэй" могло бы быть использовано в названии миссии, как и в других подобных учреждениях по всему миру.

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