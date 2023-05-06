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Председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис на заседании совета партии 6 мая говорил не о партийных вопросах, а о войне в Украине, больше всего внимания он уделил вопросу, что будет после войны. Политик сказал, что Литва сейчас - как Западный Берлин, "у которого сегодня нет бригады Западного Берлина".
Глава консерваторов Литвы: все понимают, что будет лишь подготовка к новой войне
© ELTA / Marius Morkevičius

Ландсбергис сказал, что не хотел бы, чтобы на очередных президентских выборах кандидаты говорили бы не о стратегических вопросах настоящего или о "вопросах благосостояния", которые президенты решить не могут.

По его словам, надо говорить о том, что надо оставаться в безопасности на протяжении десятилетий. "Наша задача - поднимать, возможно, не всегда популярные и дорогие рейтинги, а те вопросы, без которых государство не может быть безопасным", – сказал Ландсбергис.

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Он заметил, что очень важный вопрос, что будет после войны.

"Литва гордится тем, что поддерживает позицию президента Зеленского - победа для Украины это освобождение всей территории страны. Меня часто спрашивают, вы считаете, что и освобождение Крыма тоже? Да, и Крыма", – сказал политик.

Он подчеркнул, что освобождение всей территории связано не только с военным поражением России, но и с политическим поражением.

"Нам в Литве это понятно, и украинцы это понимают так же хорошо, как мы, что обобщение войны будет политическим. И если Россия сможет обобщить войну, как какую-то победу, то все понимают, что это будет только подготовка к новой войне", – сказал лидер консерваторов.

Он заметил, что ситуация после войны более сложная. "Как завоевать мир, как завоевать тот период, который будет после окончания войны? Мы говорим о том, что Украина должна быть членом НАТО. Это сложная дискуссия", – сказал он, заметив, что дискуссия о членстве Украины в ЕС еще сложнее.

Он сказал, что геополитический ответ на вопрос, что будет после войны, еще сложнее.

"Запад обычно боится того дня, потерпевшей поражения России, – сказал он. – меня часто спрашивают, какой будет эта Россия, будет ли она раздробленная, будет ли там хаос, беспорядки, как надо управлять этим хаосом и т.д.

Для меня это звучит как дискуссия, в которой некоторые коллеги вспоминают 1991 год(…) Когда говорили, можно ли представить себе мир с развалившимся СССР", – сказал политик.

Ландсбергис акцентировал, что сегодня смело можно говорить, что нам не страшен день "после", который будет означать поражение России.

"Нам он не страшен, мы там были", – прибавил он.

Политик акцентировал, что такой сценарий был бы идеальным, но глупо готовиться только к лучшему.

"Жизнь редко приносит только подарки. Поэтому хочу задать вопрос для обсуждения, он стоит мне многих бессонных ночей, рабочих часов, готовы ли мы к неидеальному сценарию окончания войны. Мне хотелось бы иметь более легкий, понятный ответ", – сказал Ландсбергис.

Он акцентировал, что Литва находится в опасном положении - с одной стороны Калининград, с другой – Беларусь.

Он вопрошал, не утратили ли мы ощущение угрозы.

"Когда нынешний министр обороны России говорит, что он несколько бригад с восточного фланга со стороны России заменит десятками дивизий и если это не теория... Люди в России дешевы. Если это не угроза, с другой стороны у нас противник времен Холодной войны. И мы на самом деле Западный Берлин, у которого сегодня нет бригады Западного Берлина, нет 90 танков. Возможно – пока. Но наша весть единая и ясная, это жизненно необходимо, чтобы мы, наши дети, бизнес, который здесь основан, чтобы они были безопасными, чтобы планировать наше будущее не только до завтра", – сказал политик.

Ландсбергис сказал, что мы должны ясно говорить партнерам о том, что нам нужно и что мы можем сделать сами.

"Пока сегодня я этого не вижу, как и не вижу дискуссии о призывниках. Она непопулярна, так позвольте мне как человеку, который уже решил вопрос популярности, поговорить на эту тему. Ни у одного государства, находящегося в такой геополитической ситуации, нет такой роскоши как неимение всеобщего призыва: Финляндия, Израиль, Южная Корея. Очень сложно коллегам оттуда объяснить аргументировано, почему у нас этого нет", – заметил политик.

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