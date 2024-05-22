Глава комитета Сейма по нацбезопасности о планах РФ: это очередная попытка напугать

"Я думаю, что это очередная попытка запугать и угрожать. Россия хочет сдержать Запад от помощи Украине, и в этой риторике нет ничего нового", - сказал Elta А. Поцюс.

"Но оценивать надо по принципу, что лучше готовиться к худшему, поэтому надо быть бдительным. Мы это сделаем", - добавил он.

Поэтому политик считает, что МИД должен дать оценку этим заявлениям Москвы.

"Я думаю, что МИД уже должен сделать официальные запросы и оценить эту ситуацию, а также одновременно принять какие-либо более официальные решения", - сказал А. Поцюс.