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С учетом государственных финансов Литвы на оборону страны может быть выделено до нескольких сотен миллионов евро, заявил председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас.
Mykolas Majauskas
Mykolas Majauskas
© DELFI / Domantas Pipas

"Учитывая финансовые ресурсы государства и динамику доходов, я считаю, что финансирование национальной обороны может увеличиться до нескольких сотен миллионов евро. Правительство должно определиться с объемом финансирования и конкретными суммами и представить соответствующие законопроекты", — сказал Маяускас BNS во вторник.

По его словам, есть несколько способов дальнейшего увеличения финансирования Министерства обороны. Один из них заключается в том, что после объявления Сеймом чрезвычайного положения может быть выделено дополнительное финансирование на основании уже действующего Закона о бюджетных показателях.

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"В таком случае необходимо обеспечить, чтобы дефицит бюджета не увеличился. Расходы будут финансироваться из государственного или правительственного резерва или сверхплановых доходов государственного бюджета", — сказал он.

По словам Маяускаса, другим путем может стать пересмотр Закона о бюджетных показателях, который предоставит Министерству финансов возможность заимствований и дополнительного финансирования потребностей Министерства обороны, связанных с укреплением обороны.

"В этом случае придется уточнить лимит заимствований и, в зависимости от объема финансирования, должен быть соответствующим образом скорректирован дефицит сектора государственного управления", — сказал он.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в понедельник, что из-за напряженности в регионе правительство рассматривает возможность корректировки государственного бюджета в этом году, чтобы выделить больше средств на оборону. По ее словам, Минобороны уже подготовило предложения о том, какое дополнительное финансирование потребуется, идет их оценка, а также консультации с Минфином по пересмотру бюджета на этот год.

В этом году объем финансирования системы обороны Литвы превышает 1,2 миллиарда евро.

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