Комитет во вторник заслушал подготовленную литовскими разведывательными ведомствами новую оценку угроз национальной безопасности.

"Они не меняются уже несколько лет, но я не хочу комментировать методы, влияние и тому подобное. Это угрозы, исходящие от России, Китая и угрозы, которые сейчас возникают в результате проводимой Россией абсорбции Беларуси", - сказал BNS глава комитета.

"Источники угрозы те же самые", - добавил он.

По его словам, литовская контрразведка действует должным образом и готова отразить нацеленные на внутренние процессы страны попытки деятелей извне".

"В Литве сильная контрразведывательная система, она действует хорошо - контролирует попытки деятелей извне оказывать влияние на внутренние процессы, и эта ситуация (...) получает самые серьезные оценки", - сказал Кащюнас.

По его словам, в контексте вторжения России в Украину необходимо укреплять инструменты безопасности страны.

"Мы сейчас становимся похожи на Западный Берлин в годы Холодной войны, когда по сути нужно укреплять силы передового базирования союзников, повышать национальную безопасность, боевую мощь, чтобы мы были сильнее при сдерживании противников от каких бы то ни было попыток тестировать нас", - сказал глава КНБО.

Департамент госбезопасности и Второй департамент оперативный служб в начале марте публично представят годовую оценку угроз национальной безопасности.

Обычно в этих отчетах главный акцент делается на угрозу, исходящую от России, Беларуси и Китая.