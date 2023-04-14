"Если наши политики будут придерживаться тех же принципов, которых придерживались, когда я предлагал некоторые вещи, то я не уверен, что у вето есть шансы в Сейме. По всей логике, те голосования, которые были, то должно быть отклонено. Я так предполагаю, если бы наши политики продолжали придерживаться своих убеждений. Думаю, что у вето нет шансов", – прокомментировал агентству ELTA Л. Кащюнас.

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"С точки зрения политологии, если политики будут придерживаться своих принципов, которые я видел в тот день, когда предлагал свои предохранители, то у вето нет больших шансов", — добавил председатель КНБО.

В пятницу президент Г. Науседа наложил вето на принятый на прошлой неделе Сеймом закон о национальных санкциях в отношении граждан России и Беларуси. Глава государства предлагает парламентариям придерживаться единой позиции и уравнять ограничения, применяемые как в отношении россиян, так и в отношении белорусов.