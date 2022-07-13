Об этом он заявил после того, как Министерство обороны представило комитету в среду развитие военной инфраструктуры в Литве.

Ранее наличие необходимой инфраструктуры для размещения бригады ожидалось к 2027 году.

"Могу точно сказать, что план уже на середину 2025 года", — сказал журналистам Кащюнас.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, для развертывания бригады необходимо будет построить склады для оружия и инфраструктуру для размещения военных.

"Без сомнения, это будут и Паневежис, и Клайпеда, в Сувалькии и на Рудининкском полигоне", — сказал министр журналистам.

В 2017 году в Литве был дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО во главе с Германией, но в июне страны договорились расширить его контингент до уровня бригады. Таким образом, количество военных союзников в Литве увеличилось бы в несколько раз.

Такую возможность одобрили и лидеры стран Альянса в ходе встречи в Мадриде.

Большая часть бригады будет дислоцирована в Германии, по крайней мере, на данный момент. Литовские официальные лица объясняют такие решения отсутствием инфраструктуры для приема и обучения союзных военных, обещают ее развивать.

Среди прочего, в этом году Литва начала строительство нового военного полигона в Руднинкай и объявила о планах по созданию военных городков в других местах страны. Каждый из них мог вместить около 800 военных.

По словам министра, в ближайшие два-три года на улучшение инфраструктуры может понадобиться около 350 млн евро. Он написал в Facebook, что министерство подготовило планы развития инфраструктуры бригады, финансовые возможности для этого согласуются.

Также планируется расширить казармы, расположенные в Рукле, что в Йонавском районе. В настоящее время именно там дислоцируется союзный батальон под командованием Германии.

"Поскольку проект начали разрабатывать на бумаге четыре года назад, он сильно застрял в своем времени, его не только реанимировали, но и продвинули так, что после получения немецких предложений проектирование начнется в основном в этом году, чтобы в Рукле мог разместиться контингент из двух тысяч союзников", - говорил Анушаускас.

По его словам, это позволит разместить в казарме не только нынешних военнослужащих батальона, но и литовцев.

Председатель КНБО сообщил, что в ходе встречи поднимал вопрос о специальном законе о военной инфраструктуре.

"Мне кажется, особенно случай (...) с физическим барьером (на границе с Беларусью - BNS), является образцом того, как можно реализовывать серьезные проекты", - сказал Кащюнас.

По словам министра, в таком законе нет необходимости, но юристы министерства его рассмотрят.

"Я думаю, что можно обойтись и существующими законами, если будет необходимость (...). Здесь есть такая юридическая проблема, когда ты ведешь строительство, оно должно соответствовать требованиям всех законов. Мы не можем объединить все законы в один, переписать другие законы и загрузить их в этот и назвать это отдельным законом", - сказал Анушаускас.

По его словам, вся расширяемая инфраструктура позволит в будущем дополнительно разместить в стране около 15 тыс. военных, а развивающаяся инфраструктура складов военных боеприпасов позволит накапливать более крупные военные запасы.