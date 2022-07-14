Он сказал, что если бы Литва принимала решение одна, то оно было бы другим, но интерпретация ЕК является компромиссной.

"Конечно, это не то, что было бы, если бы Литва принимала решение в одиночку. И конечно, решение Еврокомиссии можно рассматривать как шаг назад по сравнению с предыдущими интерпретациями Еврокомиссии", - сказал BNS в среду Кащюнас.

"Могло быть иначе, и Россия не смогла бы сделать нам ничего существенного. К сожалению, это решение ЕС легче критиковать, чем защищать. Однако такая интерпретация ЕС действительно является коллективной и компромиссной, как и сама санкционная политика ЕС", - добавил он.

По словам Кащюнаса, ради общих стратегических целей необходимы определенные компромиссы, поэтому Литва не может оставаться в одиночестве и игнорировать позицию важнейших союзников.

"Самоизоляция Литвы была бы большой победой Кремля, особенно в контексте войны против Украины, потому что Литва является одним из самых активных защитников интересов Украины в ЕС и НАТО, инициатором санкций против России. Сегодня Россия не добилась существенной победы, потому что санкции в отношении экспорта остаются без изменений", — сказал Кащюнас.

В среду Еврокомиссия разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Евросоюза для нужд этого эксклава.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину.

Представители Литвы и Еврокомиссии в последние недели проводили консультации по транзиту подсанкционных товаров в Калининград после возмущения России ограничениями на сталь, вступившими в силу в июне.